روحي فتوح: لنحشد مليون ناخب لحركة فتح

رام الله - دنيا الوطندعا روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، جميع الفتحاويين للحشد والتصويت بقوة لحركة فتح في الانتخابات التشريعية.وقال فتوح، في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "أيها الفتحاويون هبوا ورصوا الصفوف ولنحشد مليون ناخب ونعم لقائمة فتح، فالنصر آت آت بعون الله".وأضاف: "لاتجزعوا من القوائم الفرعية لأنكم الأصل المؤمن والمؤتمن على فتح والعاصفة إرث الشهداء فأنتم الورثة الشرعيين للخالد فينا الشهيد أبوعمار، ولا أحد سواكم، أنتم ورثة قادتنا الشهداء أبو جهاد وأبو أياد وأبو يوسف وأبو السعيد وأبوعلي أياد وأبو صبري وكمال عدوان وابو الوليد وأبو الهول وأبو المنذر وفيصل الحسيني وماجد أبو شرار وعبد الفتاح الحمود وصخر حبش وعثمان أبوغربية والطيب عبدالرحيم وهاني الحسن وحكم بلعاوي.. والقائمة تطول وتطول بعشرات الالأف من خيرة أبناء الفتح ضباط وضباط صف والفدائيين الأبطال من قوات العاصفة وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوات اليرموك وعين جالوت".وواصل فتوح حديثه، "وكذلك أبطال فتح في المدن والقرى والبادية وفي مخيمات اللاجئين، في الوطن وعنفوانها كتائب الأقصى وفي مخيمات شعبنا في دول المهجر والشتات، فدرب الشهداء والجرحى والأسرى الذي تسير فتح في مقدمته هو الذي يمنحها القوة والثبات والفوز والأنتصار، لأنه معمد بشلال الدم مهر فلسطين الوطن والدولة المستقلة الناجزة وعاصمتها الأبدية القدس. وعذابات أسرانا وطول السنين في معتقلات العدو وألم ووجع جرحانا. هيا هبوا الى ساحات التنافس الحر والنزيه والديمقراطي لنحصد الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي الفلسطيني".وختم بالقول: "لا تترددوا فالموج العالي لا يخرج منه الا الزبد الذي يذهب غثاء، وانتم من يركب الأمواج ولا تخشوا الغرق لأنكم أمهر من يسبح في كل الأجواء وعكس التيارات مهما كانت شدتها، لا تهتموا إلا بعملنا الجدي ولا تلتفتوا لأي جهة غير فتح، موعدنا يوم 22 ايار 2021 الاحتفال بالنصر والفوز الكبير ان شاء الله".