مستوطنون يجرفون أراض لأغراض استيطانية غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قام مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، بتوسيع طريق زراعي في منطقة "الخمار" ببلدة بتير غرب بيت لحم.



وأفاد المواطن، وصاحب أرض عمر القيسي: ان مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قامت بتجريف أراض لتوسيع طريق زراعي موصل لأراضي الخمار تحديدا "خربة موسى" بطول 100 متر وعرض 6 أمتار، لأغراض استيطانية.



يذكر ان منطقة الخمار تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية من قبل مستوطنين، تمثل في نصب بيوتا متنقلة وخيما، قبل ان يتصدى المواطنون وإزالتها.