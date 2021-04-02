مستوطنون يجرفون أراض لأغراض استيطانية غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قام مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، بتوسيع طريق زراعي في منطقة "الخمار" ببلدة بتير غرب بيت لحم.
وأفاد المواطن، وصاحب أرض عمر القيسي: ان مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قامت بتجريف أراض لتوسيع طريق زراعي موصل لأراضي الخمار تحديدا "خربة موسى" بطول 100 متر وعرض 6 أمتار، لأغراض استيطانية.
يذكر ان منطقة الخمار تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية من قبل مستوطنين، تمثل في نصب بيوتا متنقلة وخيما، قبل ان يتصدى المواطنون وإزالتها.
قام مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، بتوسيع طريق زراعي في منطقة "الخمار" ببلدة بتير غرب بيت لحم.
وأفاد المواطن، وصاحب أرض عمر القيسي: ان مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قامت بتجريف أراض لتوسيع طريق زراعي موصل لأراضي الخمار تحديدا "خربة موسى" بطول 100 متر وعرض 6 أمتار، لأغراض استيطانية.
يذكر ان منطقة الخمار تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية من قبل مستوطنين، تمثل في نصب بيوتا متنقلة وخيما، قبل ان يتصدى المواطنون وإزالتها.
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