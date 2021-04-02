الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر محمد عوض، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل، واعتقلت الفتيين محمد عوض زعاقيق (17عاما)، وفهمي عبد الحميد زعاقيق (16عاما)، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة قاع الحارة وشعب السير واحتجزت من فيها لفترات طويله، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.



وذكرت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اعتقلت ايضا المواطن هاني مجاهد ابو سباع بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.