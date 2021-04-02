كيف ستكون الحالة الجوية اليوم الجمعة





وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية.