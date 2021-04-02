كيف ستكون الحالة الجوية اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية.
يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية.
وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
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