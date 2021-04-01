شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز زعترة

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز زعترة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، الشاب حسن نصر الله الشاعر خلال مروره على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر عائلية بأن قوات الاحتلال استوقفت الشاب الشاعر على الحاجز وشرعت بتفتيش المركبة التي كان يستقلها قبل أن تقوم باعتقاله.

وذكرت العائلة أنه فور اعتقال نجلها قامت أيضا باحتجاز المركبة التي كان يقودها والتي تعود لوالده.

 ويشهد حاجزا حوارة وزعترة في أغلب الأيام أحداث مشابهة تتمثل باعتقال الشبان، واحتجاز آخرين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

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