شؤون فلسطينية

القدوة: سندعم "البرغوثي" إذا ترشح للرئاسة ومن المبكر الحديث عن التحالف مع دحلان

القدوة: سندعم "البرغوثي" إذا ترشح للرئاسة ومن المبكر الحديث عن التحالف مع دحلان
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ناصر القدوة يوم الخميس، أنه لا أحد يستطيع نزع صفة الفتحاوية عني أو عن الأخ المناضل الأسير مروان البرغوثي، على الرغم من قرار فصلي الذي اتخذته جهات متنفذة بالحركة.

وقال القدوة في حوار مع (فرانس 24): "لن نتراجع عن دعم مروان البرغوثي إذا ترشح للرئاسة الفلسطينية"، لافتا الى أنهم "مستعدون للتفاهم مع كل الناس بمن فيهم أنصار تيار القيادي محمد دحلان".

وتابع القدوة: "من المبكر الحديث عن التحالف مع محمد دحلان والذي كان أيضا هناك قرار بفصله من قبل الجهات المتنفذة في الحركة".

وقال: "سأذهب لغزة وسأمضي بعض الوقت، وسنبحث كيف يمكن أن تكون الأمور، المهم أننا نريد تغيير الوضع السياسي القائم".

وشدد على أنه يجب إنهاء الانقسام لكن دون أن يأتي ذلك من خلال عقد صفقات تفصل قطاع غزة عن الكيان الفلسطيني، مشيرا إلى أن "الصفقة التي أبرمت بين حركتي فتح وحماس ستجعل هناك صعوبات جمة أمامنا في المرحلة المقبلة".

 

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