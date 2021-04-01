شؤون فلسطينية

أبو الريش يجري جولة تفقدية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي

أبو الريش يجري جولة تفقدية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش مساء الخميس، جولة تفقدية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي المخصص لمرضى كوفيد19، حيث اطلع على سير العمل و الخدمات المقدمة للمرضى.

واثنى وكيل الوزارة على جهود الطواقم الطبية التي تعمل بكل اقتدار ومسؤولية في مواجهة الجائحة وتقديم كل ما بوسعها لرعاية المرضى والتخفيف من معاناتهم والوقوف عند حاجاتهم العلاجية لحظة بلحظة.

وخلال الجولة التفقدية استمع أبو الريش الى اشادات المرضى وخاصة مرضى كوفيد 19  بالخدمات المقدمة وتعامل وجهود الطواقم كافة التي تعمل على مدار الساعة من أجل رعايتهم الصحية.

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