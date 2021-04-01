محلل سياسي: الأيام القادمة ستشهد تراجع عدد من القوائم الانتخابية الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنكشف هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي، في الشأن الفلسطيني عن أن الأيام القادمة ستشهد تراجع عدد من القوائم الانتخابية الفلسطيني، مرجعا ذلك لتشتت الأصوات والرسوم المرتفعة.وأضاف حبيب" إن القوائم الانتخابية لن تبقى على عددها وهي 36 قائمة، مشيرا إلى أن تراجع القوائم سيكون لصالح القوائم الكبرى".وأشار إلى أن هذ ما يتم في النظم الانتخابية بين تأييد قائمة وعدم تأييد أخرى، موضحا أن العمل سيكون على الاستقطاب من حركتي فتح وحماس خلال أعمال الانتخابات، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر التغيير من وراء تعدد هذه القوائم الانتخابية أملا في رؤية جديدة.و تقدمت للجنة الانتخابات المركزية لخوض الانتخاباتالتشريعية الفلسطينية ست وثلاثون قائمة انتخابية قبلت منها اللجنة ثلاثين والباقي قيد الدراسة، و هذا العدد الكبير من القوائم قد يشتت الأصوات بالنسبة للقوائم المستقلة وقد لا يصل بعضها لنسبة الحسم فيما سيبقى قطبي السياسة الفلسطينية فتح وحماس على رأس المشهد الفلسطيني.