الأوقاف بغزة: أداء صلوات الجنازة سيكون في الساحات العامة وليس بالمساجد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الأوقاف بغزة: إنه نظرًا للحالة الوبائية في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، فإنه سيتم أداء صلوات الجنازة يكون في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة.



ودعت أوقاف غزة لضرورة الإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات، وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب.



وطالبت بعدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.