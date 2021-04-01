عضو بـ "الثوري" يكشف ماذا حدث داخل حركة (فتح) في الأيام الأخيرة





رام الله - دنيا الوطنكشف محافظ سلفيت، وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عبدالله كميل، تفاصيل ما جرى داخل أروقة الحركة، والمفاوضات مع الأسير القائد مروان البرغوثي خلال الأيام الأخيرة.وقال كميل، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "كثير من الناس لا يعرفون واعتقدوا أن فتح لم تحترم الأخ مروان البرغوثي .. بالعكس تماما فقد اجمع المجلس الثوري على أن يكون الأخ مروان رئيسا لكتلة فتح رئيسا للبرلمان وان ذلك افضل لفتح ولمروان شخصيا حيث ستظل قضيته حية عبر حديث أعضاء التشريعي الدائم عن رئيس التشريعي كأسير خلف القضبان".وأضاف: "أبلغت شخصيا الأخ إلياس محامي الأخ مروان بالموقف حيث تم تفويضي بذلك وحتى لا تكون هناك أي ثغره فقد ابلغ الأخ حسين الشيخ كعضو مركزية الأخت فدوى البرغوثي وكان معها إلياس بموقف الحركة بلجنتها المركزية ومجلسها الثوري القاضي بأن يكون الأخ مروان رئيسا للقائمة وان يكون عضو المركزية الوحيد بالقائمة".وتابع: "وفعلا ذهب الأخ إلياس يوم الخميس الماضي للأخ مروان وابلغه بالموقف بالتفصيل وعند عودة الأخ إلياس تحدثت معه سائلا عن رد الأخ مروان فأجابني الأخ إلياس بأن الأخ مروان يتقدم بالشكر الجزيل للحركه على هذه الثقة وانه لا يريد خوض الانتخابات التشريعية وفهمت أن الأخ مروان على موقفه القاضي بضرورة خوض الانتخابات التشريعية من قبل فتح موحده".واستكمل: "لا اعرف بصراحه ما الذي أدى بالأخ مروان الذي اكن له كل الاحترام والتقدير إلى اتخاذ هذه الخطوة الأخيرة الصادمة لنا جميعا ..هذه أمانة أحببت نقلها للجميع كما هي راجيا من الله أن يلهم أخي وحبيبي مروان الصواب فنحن بأمس الحاجة له في هذه المرحلة الحساسة".وشهدت الساعات الأخيرة، من مساء أمس الأربعاء، تحالف بين القيادي السابق في الحركة، ناصر القدوة، والأسير مروان البرغوثي، أسفر عن تشكيل قائمة انتخابية تحمل اسم "الحرية".وقالت قيادات مقربة من البرغوثي، لـ "دنيا الوطن"، إن الأسير مروان البرغوثي استجاب للكادر التنظيمي الذي شعر بالأيام الأخيرة أنه كان هناك عبث في تشكيل القائمة الرسمية لحركة فتح، وقرر أن يُشكل قائمة خاصة.