الاحتلال يفرج عن الأسير أسامة الفاخوري بعد اعتقاله 22 شهرًا

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير أسامة الفاخوري من مدينة الخليل بعد 22 شهرًا من اعتقاله.



وأفادت مصادر عائلية بأن قوات الاحتلال قررت الإفراج عن نجلها بعد تراجعها عن قرار سابق بوقف "المنهليات"، حيث تلقت اتصالا اليوم يفيد بالإفراج عنه بعد تفعيل نظام "المنهلية".



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت أسامة الفاخوري 23 عامًا بتاريخ 2/7/2019، بعد اقتحام منازل الطلبة في بيرزيت، واعتقال عدد من نشطاء الكتل الطلابية في الجامعة، ومصادرة مقتنياتهم الشخصية من حواسيب نقالة وهواتف خليوية.



وفي تاريخ 9/3/2020 أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرا بحق الأسير الفاخوري، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.



وفي حينها أجلت محكمة "عوفر" محاكمة الفاخوري حوالي 6 مرات بحجة استكمال الإجراءات القضائية بحقه، وذلك قبل أن تصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 22 شهرًا.



