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شاهد: مؤيد لـ"تنظيم الدولة" يهتف داخل الحرم المكي

شاهد: مؤيد لـ"تنظيم الدولة" يهتف داخل الحرم المكي
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر هتافات أطلقها شاب مؤيد لتنظيم الدولة داخل الحرم المكي بالسعودية، أثناء تجوله بين المصلين.

وبدأ الشاب يصرخ قائلا: "اللهم أعز الدولة الإسلامية في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان"، ما أثار ضجة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، قبل أن يلقي الأمن القبض عليه.

ولم تصدر السلطات السعودية بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل الحادثة، فيما تفاعل الناشطون بشكل واسع معها.

 

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