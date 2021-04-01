مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالسماح للمقدسيين للمشاركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الخميس، إسرائيل، للسماح للفلسطينيين بالقدس الشرقية للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.



وأعرب وينسلاند، عن قلقه الشديد من استمرار الاستيطان الإسرائيلي وهدم بيوت الفلسطينيين، محذراً من أنّ "التوسع الاستيطاني يقوض إمكانية تشييد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".