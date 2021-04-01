البرغوثي: الأسرى حاضرون في قائمة "المبادرة الوطنية" ونسبة الشباب 42% والنساء 32%

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خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن فشل جهود تشكيل قائمة موحدة لليسار الفلسطيني، يعود لكون البعض كان يتحدث عن حصر الموضوع في ثلاث قوى فقط.



وبحسب المصادر، فإن الحوارات انصبت على استبعاد قوى فاعلة من تشكيل هذه القائمة.



ورفض الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، الحديث في هذا الموضوع، مكتفياً بالقول: "حدثت حوارات بمشاركتنا، لكنها للأسف لم تؤدِ إلى توافق على تشكيل قائمة جامعة للتيار الديمقراطي".



وقررت حركة المبادرة الوطنية تشكيل قائمة خاصة بها باسم قائمة "المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغيير وإنهاء الانقسام"، برئاسة أمينها العام الدكتور مصطفى البرغوثي.



وعن ملامح هذه القائمة، قال البرغوثي في تصريحاتٍ خاصة لـ "دنيا الوطن": "القائمة فيها شخصيات وكفاءات من كافة التخصصات والقطاعات، وهي تتزين بوالدة الشهيدة رزان النجار"، موضحاً أن نسبة الشباب فيها 42%، والنساء 32%.



وأشار إلى أن في القائمة عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدافعين عن حقوقهم، ومن أبرزهم السيدة رودينة أبو جرَّاد، التي تحتل موقعاً متقدماً.



وفي سؤاله عن وجود أسرى في قائمتهم، أجاب البرغوثي: "بالطبع فيها أسرى محررون منهم المناضل عاهد الخواجة، وهو أيضاً جريح أصيب في تظاهرات المقاومة الشعبية، أبو أمجد جرادة، نبيل دياب وآخرون".