الاحتلال يطلق سراح الأسير المقدسي غازي كنعان بعد 11 عاماً من الاعتقال

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس عن الأسير المقدسي غازي محمد كنعان (48 عاما) من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، بعد قضائه 11 عاما في سجونها.



واقتحم جيش الاحتلال منزل كنعان بعد إطلاق سراحه وهدد بإعادة اعتقاله في حال تم تنظيم حفل استقبال له.



وزار المُحرر كنعان قبر والدته التي توفيت قبل أربعة أشهر، قبيل وصوله منزله وسط احتفالات من الأهالي والجيران.



وقال كنعان " أشكر أهلي وجيراني على هذا الاستقبال الكبير الذي ينسي الأسير مرارة السجن والمعاناة".



وأشار إلى أن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال كبيرة وأن مطلبهم الوحيد هو الحرية فقط، مبيناً أن الأخبار الكاذبة فيما بتعلق بالأسرى وصفقة تبادل وما شابه يؤثر على نفسية الأسرى وهو ما يجب وقفه.