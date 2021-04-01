مباشر | المشهد العام للانتخابات الفلسطينية بتحالفاتها وانشقاقاتها

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: قائمتنا للتشريعي أنصفت الشباب والمرأة

قيادي بحماس: قائمتنا للتشريعي أنصفت الشباب والمرأة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس باسم زعارير على أن قائمة حركة حماس المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي في دورته القادمة جددت العهد للأقصى والأسرى وأنصفت الشباب والمرأة.

واعتبر زعارير أن القائمة تفوقت على غيرها من القوائم، وبرز ذلك في الإشارة إلى القدس من خلال اسم القائمة، وهذا تجديد لعهد قطعته الحركة على نفسها أن تكون القدس والمسجد الأقصى على رأس أولوياتها بما فيها أهالي القدس الصامدين الثابتين في وجهه آلة القمع الإسرائيلية وسياسات التهويد.

وقال زعارير: "الحركة أكدت القول بالفعل من خلال تقديم شيخ القدس صاحب الرمزية الوطنية وصاحب التاريخ الطويل في التضحية والفداء والذي أبعده الاحتلال عن القدس ألا وهو الشيخ المجاهد محمد أبو طير".

وذكر زعارير أن قائمة الحركة تفوقت في تضمينها كوكبة من الأسرى الأبطال في إشارة الى تمسك الحركة بنهج هؤلاء الإبطال الذين لا يزالون يدفعون من أعمارهم ضريبة الحرية للوطن والشعب.

وأضاف: "ومنحت القائمة اعتبارًا للشهداء، حيث يتصدر القائمة المجاهد والد الشهداء الدكتور خليل الحية، بالإضافة إلى زوجة الشهيد جمال منصور".

وأثنى بقوله: "لو دققنا النظر في مرشحي القائمة تجدهم جميعا من الكفاءات العلمية والسياسية وأصحاب التاريخ المشرق النظيف وأصحاب اليد الطولى في التضحية وخدمة المواطنين".

وعلى صعيد آخر، رأى النائب زعارير أن قائمة حركة حماس تميزت بالعنصر الشبابي، حيث مثل الشباب نسبة عالية على القائمة، مما يدلل على ديناميكية هذه الحركة وقدرتها على توظيف الإمكانيات والقدرات وفتح المجال للقيادات الشابة لتقود المرحلة القادمة.

وتابع: "وقد أبدعت هذه القائمة بما لديها من العنصر النسوي ذي الكفاءة العالية وفيها من الكفاءات الكثير من الخنساوات اللواتي نفتخر بوجودهن على هذه القائمة العظيمة والكفاءات العملية كالكاتبة لمى خاطر".

وأكد على أن اختيار هذه القائمة بهذه الحكمة دليل على أن هذه الحركة تضع مصلحة الشعب الفلسطيني وحريته وخلاصه من الاحتلال على رأس أولوياتها.

أخبار ذات صلة

مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالسماح للمقدسيين للمشاركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية

مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالسماح للمقدسيين للمشاركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية

البرغوثي: الأسرى حاضرون في قائمة &#34;المبادرة الوطنية&#34; ونسبة الشباب 42% والنساء 32%

البرغوثي: الأسرى حاضرون في قائمة "المبادرة الوطنية" ونسبة الشباب 42% والنساء 32%

خلال اتصال هاتفي مع أردوغان.. هنية: ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح

خلال اتصال هاتفي مع أردوغان.. هنية: ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح

الاحتلال يطلق سراح الأسير المقدسي غازي كنعان بعد 11 عاماً من الاعتقال

الاحتلال يطلق سراح الأسير المقدسي غازي كنعان بعد 11 عاماً من الاعتقال

حميدان: الانتخابات بداية التغيير وشعبنا لن يقبل إلا لغة صادقة تعبر عنه

حميدان: الانتخابات بداية التغيير وشعبنا لن يقبل إلا لغة صادقة تعبر عنه

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين

توضيح من داخلية غزة حول قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت

توضيح من داخلية غزة حول قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت

القواسمي: لجنة الانتخابات قبلت قائمة &#34;الكل الفلسطيني&#34; وسنعلن تفاصيلها بالوقت المناسب

القواسمي: لجنة الانتخابات قبلت قائمة "الكل الفلسطيني" وسنعلن تفاصيلها بالوقت المناسب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: قائمتنا للتشريعي أنصفت الشباب والمرأة

قيادي بحماس: قائمتنا للتشريعي أنصفت الشباب والمرأة

حميدان: الانتخابات بداية التغيير وشعبنا لن يقبل إلا لغة صادقة تعبر عنه

حميدان: الانتخابات بداية التغيير وشعبنا لن يقبل إلا لغة صادقة تعبر عنه

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين

الصحة بغزة: نتوقع خلال الأيام المقبلة ازدياد عدد الإصابات بـ(كورونا) وتزايد حالات الدخول للمستشفيات

الصحة بغزة: نتوقع خلال الأيام المقبلة ازدياد عدد الإصابات بـ(كورونا) وتزايد حالات الدخول للمستشفيات

الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية

الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

&#34;التعليم&#34; بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

82 وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

82 وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

صحيفة بريطانية: دراسة لإنشاء ممر مائي على الحدود المصرية الإسرائيلية

صحيفة بريطانية: دراسة لإنشاء ممر مائي على الحدود المصرية الإسرائيلية

السعودية: تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

السعودية: تواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب