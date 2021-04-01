الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي العام 48.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نزار محمد حنايشة ونقلته إلى معسكر حوارة.