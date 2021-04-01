الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي العام 48.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نزار محمد حنايشة ونقلته إلى معسكر حوارة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي العام 48.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نزار محمد حنايشة ونقلته إلى معسكر حوارة.
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