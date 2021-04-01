توضيح من داخلية غزة حول قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، توضيحًا، للتعقيب على قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت.



وقالت داخلية غزة: إنه سيتم منع حركة المركبات بكافة أنواعها، فيما يُسمح للمواطنين بالتحرك الراجل حتى الساعة 9 مساء.



وأكدت على تعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت، بينما يُسمح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة يومي الجمعة والسبت، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات.