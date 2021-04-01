توضيح من داخلية غزة حول قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، توضيحًا، للتعقيب على قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت.
وقالت داخلية غزة: إنه سيتم منع حركة المركبات بكافة أنواعها، فيما يُسمح للمواطنين بالتحرك الراجل حتى الساعة 9 مساء.
وأكدت على تعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت، بينما يُسمح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة يومي الجمعة والسبت، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات.
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، توضيحًا، للتعقيب على قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت.
وقالت داخلية غزة: إنه سيتم منع حركة المركبات بكافة أنواعها، فيما يُسمح للمواطنين بالتحرك الراجل حتى الساعة 9 مساء.
وأكدت على تعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت، بينما يُسمح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة يومي الجمعة والسبت، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات.
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