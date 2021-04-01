القواسمي: لجنة الانتخابات قبلت قائمة "الكل الفلسطيني" وسنعلن تفاصيلها بالوقت المناسب

ولفت إلى أن القائمة ستلقى قبولا في الشارع الفلسطيني وتشكل الحصان الأسود للانتخابات المقبلة وستفاجئ المراقبين للعملية الانتخابية عند طرحهاـ مؤكدا أن القائمة مستقلة وبعيدة كل البعد عن الفصائلية وشعارنا "الوطن والمواطن أولا".





رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور بسام القواسمي، رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني"، إن لجنة الانتخابات اعتمدت القائمة والتي تحمل الرقم سبعة (7).وأضاف القواسمي في تصريح صحفي لـ "دنيا الوطن"، أن القائمة تضم مجموعة من الكفاءات الوطنية والمهنية من مختلف المحافظات الفلسطينية، متابعاً: "القائمة أثارت اهتمام الشارع الفلسطيني والمراقبين".وأوضح الدكتور القواسمي أنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل الكتلة عند بدء فترة الدعاية الانتخابية التزاما بالقانون الفلسطيني رغم ورود مئات التساؤلات عن القائمة وماهيتها وبرنامجها السياسي ومرشحيها.