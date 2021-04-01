التعليم بغزة يكشف مصير الدوام المدرسي ليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، مساء يوم الخميس، عن طبيعة الدوام الدراسي يوم السبت القادم.



وقال ثابت في تصريح صحفي، إنّه "تقرر تعليق دوام يوم السبت في المدارس، والعمل بدوام 5 أيام أسبوعياً، بعد قرار منع حركة المركبات يوم السبت".