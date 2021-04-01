الداخلية بغزة تعلن مجموعة من الإجراءات الوقائية بعد تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن مجموعة من الاجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في القطاع.



وأكد البزم، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة الداخلية والصحة، حول إجراءات مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، مساء اليوم، أن خلية الازمة اتخذت جملة من الإجراءات التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة.



أشار البزم إلى أنه سيتم إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، كما سيتم منع حركة المركبات بكافة أنواعها يومي الجمعة والسبت.



وقال البزم: "سيتم التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت"، مضيفا: "تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين".



وفي السياق، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه سيتم رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.