الصحة بغزة: تغير ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن هناك تغيراً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورنا) المستجد في القطاع.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد مساء اليوم الخميس، بين وزارة الصحة والداخلية، حول إجراءات مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.





يتبع..