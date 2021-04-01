النيابة الإسرائيلية ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة يوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام القضاة لدى استئناف محاكمته في المحكمة المركزية بالقدس يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.



وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، أنه يوم الإثنين ستنطلق مرحلة الاستماع إلى البينات، وفق تأكيد وكلاء دفاع نتنياهو.



وأشارت إلى أن وكلاء الدفاع طالبوا بإعفاء نتنياهو من حضور الجلسات التي من المقرر أن يدلي فيها مدير عام موقع والا الإخباري سابقا إيلان يشوعا بشهادته.



وتذرع نتنياهو أنه ينوي عدم الحضور لانعدام العلاقة المباشرة بينه وبين يشوعا.



ونوهت القناة أن النيابة العامة أبلغت المحكمة في وقت سابق اليوم بقرارها إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته، تاركة مع ذلك للمحكمة القرار ما إذا كانت سترغم رئيس الوزراء على حضور جلسات أخرى.