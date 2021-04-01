مباشر | مؤتمر صحفي لوزارتي الداخلية والصحة بغزة حول إجراءات مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يرفض الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي

الرئيس عباس يرفض الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
افاد غال بيرغير، مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة (كان) الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، قبل حوالي شهر ونصف الشهر.

وبحسب القناة، فقد أكد الرئيس عباس أنه بحسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، فإن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتصل به، وليس وزير خارجيته.

يشار الى انه منذ تولي بايدن الرئاسة الامريكية في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تجر بينه وبين أبو مازن أية مكالمة هاتفية.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، منح 15 مليون دولار للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة في الضفة الغربية وغزة للمساعدة في مكافحة جائحة (كورونا).

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