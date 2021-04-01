بايدن يأمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج.



وأضافت الصحيفة، بأن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الوجود العسكري في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



ووفق الصحيفة، فقد تم تحويل قطع عسكرية منها حاملة طائرات من الشرق الأوسط، لتلبية الاحتياجات بمناطق أخرى.