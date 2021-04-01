شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تكشف موعد وآلية صرف رواتب موظفيها لشهر مارس الماضي

"المالية" بغزة تكشف موعد وآلية صرف رواتب موظفيها لشهر مارس الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة المالية بغزة، بأنه سيتم صرف راتب شهر آذار/مارس/2021، وبنفس نسبة الشهر الماضي 55%، وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم الأحد 4/4/2021.

وسيكون الصرف وفق تصريح للوزارة، عبر صفحته على (فييسبوك)، في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة (كورونا).

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