"المالية" بغزة تكشف موعد وآلية صرف رواتب موظفيها لشهر مارس الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة المالية بغزة، بأنه سيتم صرف راتب شهر آذار/مارس/2021، وبنفس نسبة الشهر الماضي 55%، وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم الأحد 4/4/2021.
وسيكون الصرف وفق تصريح للوزارة، عبر صفحته على (فييسبوك)، في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة (كورونا).
أفادت وزارة المالية بغزة، بأنه سيتم صرف راتب شهر آذار/مارس/2021، وبنفس نسبة الشهر الماضي 55%، وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم الأحد 4/4/2021.
وسيكون الصرف وفق تصريح للوزارة، عبر صفحته على (فييسبوك)، في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة (كورونا).
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