شؤون فلسطينية

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
عقد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممثلاً برئيسه عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس ادارته اجتماعاً مع بنك فلسطين ممثلاً بمدير الفروع والمكاتب في منطقة الجنوب ريم قراقع ومدير فرع الخليل يحيى الشعراوي, إضافة الى عدد من موظفي البنك.

ناقش المجتمعون خلال الفترة اهم المشاكل المصرفية التي يعانيها القطاع الخاص الفلسطيني وخاصة تلك التي استجدت اثر الجائحة الأخيرة, طارحين بعض المقترحات التي من شأنها الحد من هذه المشاكل والمساهمة في تطوير بعض الآليات التي تلبي احتياجات رجال الاعمال.

ومن جهتها اكدت قراقع على ان جميع الملاحظات ستتخذ على محمل الجد من خلال إدارة البنك, ومؤكدة في الوقت نفسه حرصهم على مواكبة الاحدث محلياً واقليمياً على مستوى تقديم الخدمة المصرفية, ومشيرة الى ان بعض القرارات التي يتخذها البنك في القريب العاجل ستساهم الى حد كبير من توفير التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الاعمال.

وبخصوص التعاون المشترك فقد ابدى الطرفان استعداداً مشتركاً لتنفيذ سلسلة من الفعاليات الهادفة الى تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني, ان كان ذلك من خلال تقديم الخدمات المصرفية التي تلتقي واحتياجات رجال الاعمال او تنظيم الدورات وورش العمل التوعوية ذات الصلة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني.

والجدير بالذكر ان العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتعاون المشترك ما بين الطرفين, والتي تركت اثراً ايجابياً وساهمت في تجاوز العديد من العقبات والمشاكل الاقتصادية.

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