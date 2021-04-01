التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب
رام الله - دنيا الوطن
أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس، هجوما صاروخيا باليستيا شنه الحوثيون في جبهة محافظة مأرب.
وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة (العربية): إنه تم تدمير صاروخ باليستي ومنصة إطلاق تتبع للحوثيين بجبهة مشيراً إلى أن هذه العملية الهجومية تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.
أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس، هجوما صاروخيا باليستيا شنه الحوثيون في جبهة محافظة مأرب.
وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة (العربية): إنه تم تدمير صاروخ باليستي ومنصة إطلاق تتبع للحوثيين بجبهة مشيراً إلى أن هذه العملية الهجومية تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.
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