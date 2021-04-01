التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب





















رام الله - دنيا الوطنأحبط التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس، هجوما صاروخيا باليستيا شنه الحوثيون في جبهة محافظة مأرب.وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة (العربية): إنه تم تدمير صاروخ باليستي ومنصة إطلاق تتبع للحوثيين بجبهة مشيراً إلى أن هذه العملية الهجومية تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.