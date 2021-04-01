شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من شراء تمور إسرائيلية تغزو الأسواق العالمية، تحت علامات تجارية مختلفة منها  "king solomon dates, hadiklaim, delilah, jordon river, mehadrin carmel” والتي يتم إنتاجها  على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضرب بعرض الحائط لجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة تلك التي تعتبر المتسوطنات غير شرعية وفقا للقرار الاممي 2334.

وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة بأن التمور التي تحمل بلد المنتج "وادي الأردن" أو "إسرائيل" أو "الضفة الغربية" دون تحديد المدينة، فهي بالغالب تمور إسرائيلية، مع التأكيد بأن المنتجات الفلسطينية الأصلية  تحمل صفة البلد المنتج "زرع في فلسطين"، اذ ان التمور الفلسطينية تزرع وتغلف في مدينة أريحا بفلسطين.

وأكدت دائرة المقاطعة أن تصدير الإحتلال  الإسرائيلي للتمور المنتجة  داخل المستوطنات الإسرائيلية والمخالفة للقانون الدولي، هو لتضليل الرأي العام العالمي، وخاصة داخل المجتمعات الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية التي شهدت عدة حملات داعية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، مما  رفعت منسوب الوعي وثقافة المقاطعة داخل هذه المجتمعات، خاصة ورشات العمل داخل الجامعات وتوزيع البروشورات التي تتضمن اسماء البضائع الاسرائيلية داخل مراكز التسوق الكبيرة، إذ أصبحت البضائع الإسرائيلية مكشوفة للمستهلك نتيجة حملات التوعية التي تقوم بها حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” وعددا واسعا من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني

ودعت دائرة المقاطعة الى الحذر من هذه العلامات التجارية ومقاطعتها، والتوعية من مخاطر شرائها لما يساهم في  تكريس  الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويساعد على قتل الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض في كل يوم لأبشع الممارسات الاجرامية، والعمل على  تنظيم حملات توعية شعبية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وبمختلف الوسائل الإعلامية لفضحها وكشفها خاصة مع قدوم شهر رمضان.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة

بالأسماء: لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف موعد وآلية صرف رواتب موظفيها لشهر مارس الماضي

"المالية" بغزة تكشف موعد وآلية صرف رواتب موظفيها لشهر مارس الماضي

الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية

الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

اشتية: بدأنا مرحلة العبور نحو التعافي من (كورونا) اقتصادياً واجتماعياً وصحياً

اشتية: بدأنا مرحلة العبور نحو التعافي من (كورونا) اقتصادياً واجتماعياً وصحياً

&#34;التعليم&#34; بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يناقش المشاكل المصرفية مع بنك فلسطين

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

&#34;التعليم&#34; بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار