"التعليم" بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، رائد صالحية: إن 47 ألف خريج/ة تقدموا اليوم لاختبارات الوظائف التعليمية في قطاع غزة.



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): أن من بين المتقدمين 772 مصاباً بفيروس (كورونا) ومخالطين تم تخصيص لجنتين للتعامل معهم وتأمين مواصلاتهم.



وكان د. زياد ثابت، الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الخميس، قال: إن الوزارة ذاهبة باتجاه تثبيت معلمي العقود.



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أننا "نطمئن كل من تم استدعاؤه وبدأ العمل عبر الدور الرسمي بالوزارة وديوان الموظفين، فتثبيته سيكون قريباً ولن يكون هناك أي إشكالية مع أي معلم من هؤلاء".



وأكد ثابت بأنه لن يكون هناك مقابلات خلال شهر رمضان المبارك، فيما احتياج الوزارة لمعلمين جدد، سيتم حسب التشكيلة المدرسية مع بداية العام الدراسي.