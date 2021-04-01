"فايزر بايونتك" تزفان بشرى سارة للعالم بشأن السلالة الجنوب إفريقية



وأضافت، بأن اللقاح أثبت كفاءة عالية في مواجهة السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وكانت شركة "فايزر" أكدت أمس الأربعاء، بأن لقاحها ضد (كورونا) يحمي الأولاد من (12 -15 سنة).



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن هذا يفتح الباب لتوسيع فئة القابلين للتطعيم بحلول الخريف المقبل.





رام الله - دنيا الوطنقالت شركتا "فايزر" و"بايونتك"، اليوم الخميس، إن بيانات جديدة تثبت كفاءة لقاحهما بنسبة 91%.