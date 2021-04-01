عربي

بمذكرة احتجاج رسمية.. الأردن يطالب إسرائيل باحترام الوضع القائم في القدس

بمذكرة احتجاج رسمية.. الأردن يطالب إسرائيل باحترام الوضع القائم في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

وأدان السفير الفايز، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الاحتلال.

وقال، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف

أخبار ذات صلة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار

شاهد: محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة

شاهد: محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ&#34;قرار جديد&#34;

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ"قرار جديد"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

&#34;التعليم&#34; بغزة: ذاهبون باتجاه تثبيت معلمي العقود ولن يكون هناك مقابلات خلال رمضان

"التعليم" بغزة: ذاهبون باتجاه تثبيت معلمي العقود ولن يكون هناك مقابلات خلال رمضان

شاهد: الصحة تبدأ بتطعيم ذوي الأسرى بلقاح (كورونا)

شاهد: الصحة تبدأ بتطعيم ذوي الأسرى بلقاح (كورونا)

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار