إسرائيل: النيابة العامة تعلن إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مع ذلك تركت النيابة العامة للمحكمة القرار ما إذا كانت سترغم نتنياهو على حضور جلسات اخرى أم لا خاصة تلك التي من المقرر أن يدلي فيها أحد الشهود وهو مدير عام موقع (والا) سابقاً، ايلان يشوعا بإفادته.

ومن المقرر أن تستأنف محاكمة نتنياهو يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، حيث تنطلق مرحلة الاستماع الى البينات.