شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة، و2353 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1956 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 3، نابلس 4، جنين 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 1"، و7 وفيات في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 119، نابلس 297، قلقيلية 42، جنين 199، طوباس 56، الخليل 238، ضواحي القدس 29، سلفيت 31، بيت لحم 60، أريحا والأغوار 11، رام الله والبيرة 129"، قطاع غزة 1081، مدينة القدس 61.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 120، نابلس 266، قلقيلية 130، جنين 231، طوباس 26، الخليل 416، ضواحي القدس 31، سلفيت 31، بيت لحم 120، أريحا والأغوار 18، رام الله والبيرة 141"، قطاع غزة 265، مدينة القدس 161.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 209 مصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 67 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 83822، بينهم 9395 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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