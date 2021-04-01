الشيخ: نتمنى تحلي الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا بالحملات الانتخابية

وأضاف الشيخ: أتمنى ـن يكون التنافس بحجم ما يليق بفلسطين وشعبها، لأن مساحة الوطن أكبر منا.

وأغلقت لجنة الانتخابات المركزية، الليلة الماضية، باب الترشح لانتخابات التشريعية، بعد انتهاء التسجيل.





وقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة: إنه تم إغلاق باب الترشح بعد فتحه لفترة معينة، بموجب قانون الانتخابات، مدة 12 يومًا، وانتهت هذه المدة بعد الساعة الثانية عشر من الليلة، وبذلك تكون اللجنة أنهت هذه المرحلة.



