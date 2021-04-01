شؤون فلسطينية

الشيخ: نتمنى تحلي الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا بالحملات الانتخابية

الشيخ: نتمنى تحلي الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا بالحملات الانتخابية
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، على انتهاء فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (توتير): إنه مع انتهاء فترة الترشح القانونية للانتخابات التشريعية، واقترابنا من إنجاز هذا العرس الفلسطيني الديمقراطي، نتمنى أن يتحلى الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني في حملاتهم الانتخابية.

وأضاف الشيخ: أتمنى ـن يكون التنافس بحجم ما يليق بفلسطين وشعبها، لأن مساحة الوطن أكبر منا.

وأغلقت لجنة الانتخابات المركزية، الليلة الماضية، باب الترشح لانتخابات التشريعية، بعد انتهاء التسجيل.

وقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة: إنه تم إغلاق باب الترشح بعد فتحه لفترة معينة، بموجب قانون الانتخابات، مدة 12 يومًا، وانتهت هذه المدة بعد الساعة الثانية عشر من الليلة، وبذلك تكون اللجنة أنهت هذه المرحلة.

وأكد الخالدي لـ "دنيا الوطن" أنه تم التقدم بتسجيل 36 قائمة انتخابية للمجلس التشريعي، ما بين مستقلة وحزبية، ولحد الآن تم اعتماد 13 قائمة، وسيتم خلال الأيام الخمسة المقبلة، اعتماد أو رفض بقية القوائم.

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