الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020



قائمة بالمؤشرات الرئيسية لمسح الضحية 1996، 1999، 2004، 2008، 2012، 2016، 2020



المؤشر السنة 1996 1999 2004 2008 2012 2016 2020 الأسر ضحايا الأفعال الإجرامية نسبة الأسر ضحايا مجموع الأفعال الإجرامية 5.6 5.1 11.3 7.5 9.6 7.0 5.4 نسبة الأسر ضحايا السرقة (باستثناء السيارة) 1.6 1.2 1.2 2.0 3.2 3.6 2.8 نسبة الأسر ضحايا سرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 1.8 1.9 1.1 6.1 4.3 4.0 2.4 نسبة الأسر ضحايا محاولات السطو والسرقة .. 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4 نسبة الأسر ضحايا إتلاف الممتلكات 1.3 0.2 1.5 1.7 0.5 0.4 0.4 نسبة الأسر ضحايا التهديد ( تهديد كلامي، تهديد بسلاح ناري، سلاح أبيض ) 1.3 0.4 0.6 0.9 0.3 0.7 0.6 نسبة الأسر ضحايا الاعتداء 1.2 0.4 1.5 0.9 0.7 0.9 0.6 نسبة الأسر ضحايا التحرش والاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين .. 1.3 7.1 2.4 4.4 1.3 0.7 نسبة الأسر ضحايا التعرض لجرائم أخرى .. .. 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 الاسر ضحايا التهديدات المعلوماتية على مواقع الانترنت نسبة الاسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الاقل .. .. .. .. .. 3.8 2.0 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لأفعال إجرامية .. .. .. 1.3 1.8 1.4 1.1 الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية * نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة/ محاولة السطو والسرقة 54.2 55.2 19.5 33.9 41.9 61.8 60.9 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب/ التهديد 18.8 18.0 13.1 18.4 10.6 14.9 19.6 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لإتلاف الممتلكات 16.1 4.4 8.2 18.3 3.0 0.4 4.8 مكان حصول الجريمة* نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي داخل المنزل 23.5 16.5 44.8 45.9 49.3 35.8 34.8 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي بجوار المنزل 32.8 41.7 17.5 26.4 19.0 26.8 34.1 التبليغ عن الجريمة* نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي وقاموا بالتبليغ عن الجريمة 40.2 43.2 29.5 53.0 43.4 43.0 52.2 أسباب عدم التبليغ عن الجريمة* نسبة الأفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم خطورة الحادث .. 51.7 29.3 28.5 46.4 40.7 38.2 نسبة الأفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب حل الموضوع شخصيا/ عشائرياً .. 10.7 30.0 18.3 8.2 12.6 20.0 نسبة الأفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم الرغبة في تدخل الشرطة .. 10.7 20.7 21.2 23.2 24.3 23.3 الأضرار البشرية والمادية للفعل الإجرامي* نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار بشرية فقط 22.6 16.5 10.5 12.3 5.5 8.6 5.4 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية فقط 77.4 61.0 60.0 63.9 74.9 68.2 66.6 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية وبشرية معا .. 3.2 3.4 1.8 1.5 3.2 1.7 نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية تقدر بألف دينار أردني أو اكثر 15.3 14.7 21.2 30.4 19.9 19.8 15.6 الجهة التي تحملت عبء الأضرار المادية* نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي، وكان الضحية هو الذي تحمل عبء الأضرار المادية للفعل الإجرامي 85.8 88.7 78.6 72.7 94.4 91.8 94.8 (..): البيانات غير متوفرة



(*): النسبة هي من إجمالي الأفراد الذين تعرضوا لفعل إجرامي واحد على الأقل

قائمة بالمؤشرات الرئيسية لمسح الضحية 1996، 1999، 2004، 2008، 2012، 2016، 2020

رام الله - دنيا الوطننفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة السابعة من مسح الضحية خلال الربع الرابع من عام 2020 ضمن مسح القوى العاملة على عينة أسرية بلغت 8,040 أسرة فلسطينية بواقع (5,490 أسرة في الضفة الغربية، و2,550 أسرة في قطاع غزة)؛ وذلك بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية المتعلقة بوضع الأسر والأفراد الذين تعرضوا لأفعال إجرامية.الأسر ضحايا الافعال الاجرامية5.4% من الأسر في فلسطين تعرضت لأفعال إجرامية، (بواقع 4.1% في الضفة الغربية، و7.6 % في قطاع غزة)، وهذه النسبة تمثل انخفاضا بنسبة 23% مقارنة مع العام 2016، وقد بلغت نسبة الأسر التي تعرضت للسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين 2.8%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 2.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرض أفرادها للإعتداء 0.6%، وأما نسبة الأسر التي تعرضت لتحرشات واعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين فبلغت 0.7%. فيما بلغت نسبة الأسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الاقل 2.0% (بواقع 1.4% في الضفة الغربية و3.0% في قطاع غزة).الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية1.1% من الأفراد في فلسطين تعرضوا لأفعال إجرامية (بواقع 0.9% في الضفة الغربية و1.4% في قطاع غزة)، وأشارت النتائج أن السرقة هي أكثر الأفعال الإجرامية ضد الأفراد حيث بلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لها من إجمالي الأفراد الضحايا في فلسطين 57.3% إضافة الى محاولة السرقة بنسبة 3.6%، يليها إعتداءات وتحرشات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بواقع 11.8% (بواقع 23.4% في الضفة الغربية و0.7% في قطاع غزة)، في حين بلغت نسبة الاعتداء بالضرب أو التهديد 19.6% ونسبة إتلاف الممتلكات 4.8% من مجمل الأفعال الإجرامية ضد الأفراد.تركز حدوث الأفعال الاجرامية في المنزل أو جوار المنزلبلغت نسبة حدوث الأفعال الإجرامية (آخر فعل اجرامي) داخل منزل الضحية 34.8% (بواقع 27.8% في الضفة الغربية، و41.6% في قطاع غزة)، في حين أن 34.1% حدثت بجوار المنزل (بواقع 33.6% في الضفة الغربية، و34.6% في قطاع غزة)، و11.8% خارج التجمع السكاني (بواقع 19.9% في الضفة الغربية، و4.0% في قطاع غزة).التبليغ عن الأفعال الإجراميةوعن التبليغ عن الجريمة، أشارت النتائج أن نسبة الأفراد الذين قاموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها (آخر فعل اجرامي) قد بلغت 52.2% من اجمالي ضحايا الأفعال الإجرامية في فلسطين عام 2020 ( 46.4% في الضفة الغربية، و56.2% في قطاع غزة) مقارنة بــــ 43.0 في عام 2016. وقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي وصلت المحكمة 10.3%، من اجمالي الأفعال التي تم الإبلاغ عنها (20.2% في الضفة الغربية و4.5% في قطاع غزة)، وأما عن أسباب عدم قيام الضحية بالتبليغ عن الحادث فأجاب 38.2% من الأفراد الضحايا ان السبب هو عدم خطورة الحادث، أما عدم الرغبة في تدخل الشرطة فكانت بنسبة 23.3%، و20.0% بسبب حل الموضوع شخصيا أو عشائرياً وذلك من اجمالي الأفراد الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.نوع الاضرار الناتجة عن الأفعال الإجراميةبلغت نسبة الافراد الذين تعرضوا لأفعال اجرامية (آخر فعل اجرامي) وتسببت في أضرار بشرية للضحية 5.4% (بواقع 5.7% في الضفة الغربية و5.1% في قطاع غزة). في حين كانت نسبة الافراد الذين تسببت لهم بأضرار مادية فقط 66.6% (بواقع 56.3% في الضفة الغربية و76.4% في قطاع غزة)، وقد بلغت نسبة الافراد الذين تضرروا بشريا وماديا معا 1.7%، أما نسبة الافراد الذين لم تلحق بهم أي نوع من الاضرار فكانت 26.4% (بواقع 35.0% في الضفة الغربية و18.0% في قطاع غزة) من اجمالي الافراد الذين تعرضوا لأفعال إجرامية.وفي هذا السياق بلغت نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية تقدر بألف دينار أردني أو اكثر 15.6% (بواقع 20.4% في الضفة الغربية و12.1% في قطاع غزة) في حين كانت نسبة الافراد الضحايا الذين تسببت لهم بأضرار مادية تقدر بأقل من ألف دينار أردني 84.4% (بواقع 79.6% في الضفة الغربية و87.9% في قطاع غزة) من اجمالي الافراد الذين تضرروا ماديا أو ماديا وبشريا معا.الجهة التي تحملت عبء الأضرار المادية94.8% من الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي هم الذين تحملوا عبء الأضرار المادية لهذه الأفعال.