فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة فتح في اقليم أوروبا وروسيا وتركيا، ابناء الشعب الفلسطيني الى الالتفاف والتكاتف والتعاون ودعم القيادة الفلسطينية وتوجهات الرئيس محمود عباس الذي يمثل بموقفه الوطني تلك القيم الفلسطينية والحضارية للشعب الفلسطيني.



وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم: " نتطلع جميعا الي اهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية وفقا للجدول الزمني المحدد وحرصنا الشديد على اجراء الانتخابات بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا مجال هنا للمساومة في موضوع اجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني ونجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي طالما انتظره شعبنا بفارغ الصبر".



وفيما يلي نص البيان:



في ظل هذه الهجمة الشرسة للنيل من الحقوق الشرعية الفلسطينية واستهداف القيم الوطنية النضالية وتلك الاستحقاقات الديمقراطية نؤكد على اهمية وضرورة التماسك ووحدة الموقف الفتحاوي الاصيل النابع من القيم الوطنية والثورية لحركتنا العملاقة صاحبة المواقف المشرفة وبانية الدولة الفلسطينية.



هذه الحركة التي كرست عبر مسيرتها الكفاحية وحدة الشعب والارض عبر بعث الكيانية الوطنية في إطار م. ت. ف، وانتزاع القرار الوطني المستقل، والنهوض بأوضاع شعبنا المقاوم على المناحي الاجتماعية والمعيشية والتعليمية والصحية والاقتصادية كافة، مما يعني ان فوز حركتنا هو تعزيز للخط الكفاحي الوطني، وتأمين السلم الأهلي والاقتصادي والاجتماعي لجماهير شعبنا للوصول الى تحقيق أماني شعبنا في الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية.



ومع هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي تشهده ساحات الوطن ندعو ابناء الشعب الفلسطيني العظيم الى الالتفاف والتكاتف والتعاون ودعم القيادة الفلسطينية وتوجهات الرئيس القائد العام الاخ محمود عباس الذي يمثل بموقفه الوطني تلك القيم الفلسطينية والحضارية للشعب الفلسطيني حيث نتطلع جميعا الي اهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية وفقا للجدول الزمني المحدد وحرصنا الشديد على اجراء الانتخابات بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا مجال هنا للمساومة في موضوع اجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني ونجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي طالما انتظره شعبنا بفارغ الصبر.



لنقف كلنا صفا واحدا من اجل قوة الموقف الفتحاوي ولتتحد الايادي لدعم مرشحين الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ونعم لإجراء الانتخابات وبشكل متزامن في القدس والضفة وقطاع غزة.



وفي ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تجاذبات ما احوجنا نحن الفتحاويين الى التكاتف والتلاحم والاتحاد ودعم الموقف الوطني والالتفاف خلف اللجنة المركزية بقيادة حامي المسيرة وباني الدولة فخامة الرئيس محمود عباس ودعم القرارات التي تتخذها قيادة الحركة وخاصة على صعيد خوض الانتخابات في قائمة فتحاوية اصيلة نابعة من عمق فتح وحضارتها وقوة مواقفها.