شؤون فلسطينية

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة فتح في اقليم أوروبا وروسيا وتركيا، ابناء الشعب الفلسطيني الى الالتفاف والتكاتف والتعاون ودعم القيادة الفلسطينية وتوجهات الرئيس محمود عباس الذي يمثل بموقفه الوطني تلك القيم الفلسطينية والحضارية للشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم: " نتطلع جميعا الي اهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية وفقا للجدول الزمني المحدد وحرصنا الشديد على اجراء الانتخابات بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا مجال هنا للمساومة في موضوع اجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني ونجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي طالما انتظره شعبنا بفارغ الصبر".

وفيما يلي نص البيان:

في ظل هذه الهجمة الشرسة للنيل من الحقوق الشرعية الفلسطينية واستهداف القيم الوطنية النضالية وتلك الاستحقاقات الديمقراطية نؤكد على اهمية وضرورة التماسك ووحدة الموقف الفتحاوي الاصيل النابع من القيم الوطنية والثورية لحركتنا العملاقة صاحبة المواقف المشرفة وبانية الدولة الفلسطينية.

هذه الحركة التي كرست عبر مسيرتها الكفاحية وحدة الشعب والارض عبر بعث الكيانية الوطنية في إطار م. ت. ف، وانتزاع القرار الوطني المستقل، والنهوض بأوضاع شعبنا المقاوم على المناحي الاجتماعية والمعيشية والتعليمية والصحية والاقتصادية كافة، مما يعني ان فوز حركتنا هو تعزيز للخط الكفاحي الوطني، وتأمين السلم الأهلي والاقتصادي والاجتماعي لجماهير شعبنا للوصول الى تحقيق أماني شعبنا في الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية.

ومع هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي تشهده ساحات الوطن ندعو ابناء الشعب الفلسطيني العظيم الى الالتفاف والتكاتف والتعاون ودعم القيادة الفلسطينية وتوجهات الرئيس القائد العام الاخ محمود عباس الذي يمثل بموقفه الوطني تلك القيم الفلسطينية والحضارية للشعب الفلسطيني حيث نتطلع جميعا الي اهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية وفقا للجدول الزمني المحدد وحرصنا الشديد على اجراء الانتخابات بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا مجال هنا للمساومة في موضوع اجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني ونجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي طالما انتظره شعبنا بفارغ الصبر.

لنقف كلنا صفا واحدا من اجل قوة الموقف الفتحاوي ولتتحد الايادي لدعم مرشحين الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ونعم لإجراء الانتخابات وبشكل متزامن في القدس والضفة وقطاع غزة.

وفي ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تجاذبات ما احوجنا نحن الفتحاويين الى التكاتف والتلاحم والاتحاد ودعم الموقف الوطني والالتفاف خلف اللجنة المركزية بقيادة حامي المسيرة وباني الدولة فخامة الرئيس محمود عباس ودعم القرارات التي تتخذها قيادة الحركة وخاصة على صعيد خوض الانتخابات في قائمة فتحاوية اصيلة نابعة من عمق فتح وحضارتها وقوة مواقفها.

أخبار ذات صلة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

&#34;التعليم&#34; بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة: 47 ألف خريج وخريجة تقدموا لاختبارات الوظائف التعليمية

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الشيخ: نتمنى تحلي الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا بالحملات الانتخابية

الشيخ: نتمنى تحلي الجميع بالأخلاق والأعراف والمبادئ التي تليق بتضحيات شعبنا بالحملات الانتخابية

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية تحذر من شراء تمور إسرائيلية تروج تحت علامات تجارية مختلفة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح الضحية 2020

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

فتح بأوروبا وروسيا وتركيا تدعو الفلسطينيين للالتفاف ودعم القيادة والرئيس

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

العربية الأمريكية: 65 % من الشعب يعتقدون بأن الانتخابات المقبلة ستعقد بموعدها

&#34;التعليم&#34; بغزة: ذاهبون باتجاه تثبيت معلمي العقود ولن يكون هناك مقابلات خلال رمضان

"التعليم" بغزة: ذاهبون باتجاه تثبيت معلمي العقود ولن يكون هناك مقابلات خلال رمضان

شاهد: الصحة تبدأ بتطعيم ذوي الأسرى بلقاح (كورونا)

شاهد: الصحة تبدأ بتطعيم ذوي الأسرى بلقاح (كورونا)

منوعات

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور &#34;حسبي الله&#34;

شاهد: شوق الهادي تصدم جمهورها بهذه الاطلالة.. والجمهور "حسبي الله"

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

تامر حسني يُتهم بخداع جمهوره.. ما القصة ؟

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: أغرب إطلالة لياسمين صبري تثير الجدل

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

هل تزوج عبد الحليم حافظ زواج عرفي بسعاد حسني ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يشن هجمومًا على مودل روز.. ما السبب ؟

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

عربي

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار

هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار