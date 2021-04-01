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السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)

السعودية تعلن موعد انتهاء تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين بلقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح فيروس (كورونا)، بنهاية هذا العام، حسب خطة وزارة الصحة.

يشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المعطاة للمطعمين في السعودية، أربعة ملايين جرعة، خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 6669.

وقالت إنه تم تسجيل 585 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 390 ألفا و7 إصابات. كما لفتت إلى تسجيل 369 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 378 ألفا و83 شخصا.

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