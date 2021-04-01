لاحتواء (كورونا).. إغلاق إقليم كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام



وأفادت اللجنة العليا لمكافحة الوباء في الإقليم، في بيان لها، بأن "منع التنقل بين محافظات إقليم كردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق دخل حيز التنفيذ، الخميس".



وأوضح البيان أن "أيام الخميس والجمعة والسبت، ستشهد حظرا للتنقل بين مناطق إقليم كردستان وبقية مناطق العراق لمواجهة تفشي الوباء"، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وكانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس (كورونا) في الإقليم، قررت إغلاق جميع دور العبادة لمدة 10 أيام، بداية من الخميس، في مسعى للحد من تفشي الجائحة.



ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في أربيل تسجيل نحو 1000 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ما رفع مجمل الإصابات إلى 122 ألفا و160 إصابة، بينها 3 آلاف و670 وفاة، و109 آلاف و662 حالة شفاء.



وإجمالا، سجل العراق 850 ألفا و924 إصابة، بينها 14 ألفا و323 وفاة، و759 ألف و560 حالة شفاء.



رام الله - دنيا الوطنفي مسعى لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)، فرضت السلطات في إقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، إغلاقا لثلاثة أيام.