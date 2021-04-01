هيئة قناة السويس: حجم التعويضات عن أزمة السفينة الجانحة يتجاوز مليار دولار

جانب من جنوح السفينة في قناة السويس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن حجم التعويضات المستحقة عن أزمة السفينة الجانحة، يتجاوز مليار دولار.



جاء ذلك في تصريحات متلفزة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية (صدى البلد) المصرية الخاصة، بالتزامن مع بدء التحقيقات في أسباب جنوح السفينة "إيفر جيفن" لمدة 6 أيام بالممر الملاحي، وغلقه بالكامل.



وقال ربيع: "الهيئة ستطالب الشركة المالكة للسفينة الجانحة بتعويضات تتجاوز مليار دولار، نظير تعطيل المجرى الملاحي 6 أيام، وتكلفة استهلاك الكراكات والقاطرات، والعمل المتواصل لفرق الفنيين والمهندسين، وتلف المعدات والآلات وغيرها".



وأضاف: "اللجنة المُشكلة للتحقيق في جنوح السفينة، تضم عضوا بحريا، وآخر قانونيا، ومهندسا، وخبير تعويضات، لتقدير حجم الخسائر والتلف طوال مدة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



والأربعاء، أعلنت هيئة قناة السويس، التحفظ على السفينة "إيفر جيفن" لبدء التحقيقات في أسباب جنوحها.



وتابع ربيع: "هيئة قناة السويس أنقذت السفينة الجانحة بعد 6 أيام دون وقوع أية خسائر في الأرواح أو تلف في أجهزة السفينة، لكن الهيئة هي من خسرت ملايين الدولارات يوميا".



ورجح أن لا تقل مدة التحقيقات عن أسبوع، للحصول على صور الشهادات، وسجل الصيانات والحوادث، وتاريخ المعدات والأجهزة بالسفينة، إضافة إلى الاطلاع على التسجيلات الصوتية قبل وأثناء وبعد الجنوح.