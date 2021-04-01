شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة مواطن خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه "مقام يوسف"

رام الله - دنيا الوطن
أصيب المواطن عبد السلام سلمان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف شرق نابلس، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية.

وذكرت مصادر أمنية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا "مقام يوسف" في ساعات متأخرة من الليلة الماضية شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطيية (وفا).

وقالت: إن عشرات المستوطنين اقتحموا المقام، وسط إجراءات عسكرية مشددة، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص ما أدى إلى إصابة المواطن سلمان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس ونقل على أثرها إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج

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