"التعليم" بغزة: ذاهبون باتجاه تثبيت معلمي العقود ولن يكون هناك مقابلات خلال رمضان





وأكد ثابت بأنه لن يكون هناك مقابلات خلال شهر رمضان المبارك، فيما احتياج الوزارة لمعلمين جدد، سيتم حسب التشكيلة المدرسية مع بداية العام الدراسي.



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أننا "نطمئن كل من تم استدعاؤه وبدأ العمل عبر الدور الرسمي بالوزارة وديوان الموظفين، فتثبيته سيكون قريباً ولن يكون هناك أي إشكالية مع أي معلم من هؤلاء".