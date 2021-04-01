"التعليم" بغزة: ذاهبون باتجاه تثبيت معلمي العقود ولن يكون هناك مقابلات خلال رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قال د. زياد ثابت، الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الخميس، إن الوزارة ذاهبة باتجاه تثبيت معلمي العقود.
قال د. زياد ثابت، الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الخميس، إن الوزارة ذاهبة باتجاه تثبيت معلمي العقود.
وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أننا "نطمئن كل من تم استدعاؤه وبدأ العمل عبر الدور الرسمي بالوزارة وديوان الموظفين، فتثبيته سيكون قريباً ولن يكون هناك أي إشكالية مع أي معلم من هؤلاء".
وأكد ثابت بأنه لن يكون هناك مقابلات خلال شهر رمضان المبارك، فيما احتياج الوزارة لمعلمين جدد، سيتم حسب التشكيلة المدرسية مع بداية العام الدراسي.
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