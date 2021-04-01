شؤون فلسطينية

شاهد: الصحة تبدأ بتطعيم ذوي الأسرى بلقاح (كورونا)

شاهد: الصحة تبدأ بتطعيم ذوي الأسرى بلقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، البدء بتطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيم هذه الفئة في بقية المحافظات يوم الأحد المقبل.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة خلال مشاركتها الطواقم الطبية في تطعيم ذوي الأسرى، أن تطعيم هذه الفئة يهدف إلى حماية أهالي الأسرى من الإصابة بالفيروس عند زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه العملية تمت بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى، التي زودت وزارة الصحة بقائمة بأسماء أهالي الأسرى من الدرجة الأولى في جميع المحافظات.

من جهته، قال مدير عام صحة رام الله والبيرة، معتصم المحيسن، إنه سيتم تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة على مراحل منعاً للاكتظاظ، مشيرا إلى أن المديرية ستتواصل مع هيئة شؤون الأسرى لإعلامهم بتاريخ التطعيم.

وأضاف أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 1400 مواطن من ذوي الأسرى في المحافظة، مشيرا إلى أن التطعيم لمحافظة رام الله والبيرة سيكون في مبنى الصحة المركزي في البالوع.







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