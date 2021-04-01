"الأوقاف" تعلق خطبة وصلاة الجمعة بالمناطق المغلقة بالمحافظات الشمالية وإقامتها بالساحات العامة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إقامة خطبة وصلاة الجمعة يوم غد الثاني من نيسان/إبريل، في الساحات العامة وتعليق إقامتها في المناطق المغلقة.



وأكدت الأوقاف في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة الالتزام في إجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة، وبالبروتوكول الصحي.