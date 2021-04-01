"الأوقاف" تعلق خطبة وصلاة الجمعة بالمناطق المغلقة بالمحافظات الشمالية وإقامتها بالساحات العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إقامة خطبة وصلاة الجمعة يوم غد الثاني من نيسان/إبريل، في الساحات العامة وتعليق إقامتها في المناطق المغلقة.
وأكدت الأوقاف في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة الالتزام في إجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة، وبالبروتوكول الصحي.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إقامة خطبة وصلاة الجمعة يوم غد الثاني من نيسان/إبريل، في الساحات العامة وتعليق إقامتها في المناطق المغلقة.
وأكدت الأوقاف في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة الالتزام في إجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة، وبالبروتوكول الصحي.
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