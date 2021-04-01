"الصحة" بغزة: قدّمنا توصيات لصناع القرار ونحاول جاهدين الابتعاد عن الإغلاقات

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن الوضع الوبائي داخل قطاع غزة خطير، ويحتاج إلى تضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن هناك توصيات مرفوعة من وزارة الصحة لصناع القرار، ولكن نحاول جاهدين أن نبتعد عن الإغلاقات التي سيكون لها تأثير على مجمل قطاعات الحياة في قطاع غزة.



وشدد على أنه "إذا ما اضطررنا لهذه الخطوة سيتم الإعلان عنها في حينه".



وكان مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، رامي العبادلة، اليوم الخميس، قال: إن قرار نهائي سيتخذ اليوم بشأن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا)، وتقديم التوصيات للجهات المختصة، وفق ما نقلت قناة (الأقصى).



وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأنها أجرت 3758 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



ورصدت "الصحة" في موجز تقريرها اليومي، تعافي 265 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل سبع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



وقالت: إن إجمالي تراكمي للمصابين 66669 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 8726 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 57325 حالة، وإجمالي الوفيات 618 حالة وفاة.



كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 124 حالة.