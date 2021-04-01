تساؤلات وإجابات حول لقاح "أسترازينيكا" المثير للجدل

هذه التساؤلات تمت الإجابة عنها لدى المؤسسات البحثية والعلمية، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

ويجب أن نشير إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى الأن تلقوه إما بسبب أعمارهم أو وظائفهم مثل الذين يعملون في القطاع الصحي أو التعليمي. وانطلاقاً من التعليمات التي قدمتها لجنة خبراء اللقاحات لجأت السلطات إعطاء كبار السن لقاح "بيونتيك- فايزر" بينما تلقى صغار السن لقاح أسترازينيكا.





كيف سيتم التعامل مع الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا؟





يؤكد الخبراء على أنه ليس من المتوقع أن تحدث أي مضاعفات عند الذين تلقوا الجرعة الأولى قبل أكثر من 16 يوماً. وفيما عدا ذلك على أولئك الذين يشعرون بأعراض لمدة تتجاوز الأربعة أيام مراجعة الطبيب لمعرفة السبب. ومن الأعراض التي تستوجب مراجعة الطبيب في حال ظهورها واستمرارها أكثر من أربعة أيام: الصداع وظهور طفح حبيبي دموي على الجلد.





ومع حقيقة أن اللقاح بأسترازينيكا يتم على جرعتين، فما هي التوصيات بشأن الذين تلقوا جرعة واحدة منه؟ حتى الآن لم تدل وزارة الصحة الألمانية بأي معلومات في شأنهم وفيما إذا كان بإمكانهم أخذ لقاح آخر عقب الإعلان الأخير. لكن يرى الخبراء أن تلقي أكثر من نوع من اللقاح لا يشكل أي خطر على الشخص من الناحية النظرية، علماً أنه لا توجد أي بحوث في هذا السياق.

ما السبب في استثناء فئات عمرية معينة من تلقي لقاح أسترازينيكا مجدداً في ألمانيا؟وذكر خبراء معهد "باول إيرليش"، وهو الهيئة الاتحادية المختصة باللقاحات والأدوية، أن 31 شخصاً من الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا أُصيبوا بما يعرف بخثار الجيب الوريدي المخي، وهو عبارة عن تجلطات في أوردة المخ. وفي 19 حالة منها اكتشف الأطباء، بالإضافة إلى التجلطات، انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الصفائح الدموية. وباستثناء حالتين فقط لرجل في الــ 36 وآخر في الـ 57 من العمر، كانت الحالات المتبقية لنساء بين سن الـ 20 والـ 63.ما هو خثار الجيب الوريدي المخي وما هي أعراضه؟خبراء موقع تاغسشاو الألماني يتحدثون عن تجلط في أوردة المخ المناط بها نقل الدم الوريدي غير المؤكسد من الدماغ. ومن أعراض خثار الجيب الوريدي المخي الصداع وحالات من نوبات الصرع وأحياناً صعوبة في النطق.ورصد خبراء معهد "باول إيرليش" آنف الذكر أن حالات التجلط في أوردة المخ قد تكون مصحوبة بانخفاض في نسبة الصفائح الدموية المسؤولة عن تخثير الدم لمنع النزيف، ما قد يؤدي إلى نزيف دموي. ومن الأعراض المصاحبة ظهور طفح جلدي دموي على الجلد أو الأغشية المخاطية أو نزيف في الأنف.هل هناك علاقة مباشرة بين حالات التجلط الوريدي في المخ وبين لقاح أسترازينيكا؟بعد ظهور حالات خثار الجيب الوريدي المخي أكد خبراء وكالة الأدوية الأوروبية EMA أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال. ولم يؤكد الخبراء وجود علاقة مباشرة بين حالات خثار الجيب الوريدي المخي وبين لقاح أسترازينيكا، لكنهم في الوقت ذاته لم ينفوا إمكانية وجود علاقة.ما سبب خثار الجيب الوريدي المخي؟بعد فحص عينات من دم مصابين بهذه الحالات، أفاد أطباء من جامعة غرايفسفيلد الألمانية توصلهم لسبب حدوث التجلطات عقب أخذ لقاح أسترازينيكا. وفي هذا السياق يقول البروفيسور أندرياس غرايناخر، مسؤول وحدة نقل الدم في الجامعة الطبية بغرايفسفيلد إن البحوث التي أجريت على الحالات التي أمكن فحصها، أدت إلى نتيجة متكررة.ويعرب عن اعتقاده بأن أخذ اللقاح من شأنه تنشيط ردة فعل دفاعية في الصفائح الدموية وهو الأمر الذي سبب تكون الجلطات في المخ. وفي العادة يقوم الجسم بردة الفعل هذه في حال جرح الأوعية الدموية لوقف النزيف.وما زالت البحوث لم تنته لمعرفة ما إذا كان ذلك عائداً إلى اللقاح نفسه أم إلى الناقل الجرثومي المحيط به أو ما إذا كان ذلك مرتبطاً بالتهابات عامة في جسم المتلقي. ولمعرفة سبب ردة الفعل هذه من الجسم، يجب إجراء المزيد من الفحوصات.ما علاقة العمر بخثار الجيب الوريدي المخي؟نصحت لجنة الخبراء المسؤولة عن مراقبة شؤون اللقاحات في ألمانيا في بادئ الأمر استثناء من هم فوق الـ 65 من تلقي لقاح أسترازينيكا لعدم تقديم الشركة المصنعة نتائج لبحوث أجريت على أصحاب تلك الفئة العمرية. ثم قامت لجنة الخبراء بتدارك الموقف وسمحت بتلقي اللقاح لمن هم فوق الـ 18 من العمر.وعقب حالات خثار الجيب الوريدي المخي الأخيرة عادت اللجنة لتنصح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق الستين عاماً فقط.