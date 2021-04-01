دولي

"الصحة العالمية": ارتفاع مقلق لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) بأوروبا

"الصحة العالمية": ارتفاع مقلق لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) بأوروبا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأن هناك ارتفاعاً مقلقاً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) في أوروبا، في الأشهر الأخيرة.

وأضافت، بأن عملية توزيع لقاحات (كورونا) في أوروبا، تسير بوتيرة بطيئة بشكل غير مقبول، وفق ما نقلت قناة (العربية).

يشار إلى أن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، بينت أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 829 ألف وفاة.

وتخطت حصيلة الإصابات الإجمالية الـ129 مليونا بما يزيد عن 504 آلاف إصابة، تعافى منهم 104 ملايين ونحو 442 ألف مريض.

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