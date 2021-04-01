(كورونا) عالمياً: دول العالم تسجل زيادة واضحة بعدد الإصابات الجديدة





وتخطت حصيلة الإصابات الإجمالية الـ129 مليونا بما يزيد عن 504 آلاف إصابة، تعافى منهم 104 ملايين ونحو 442 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء زيادة واضحة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 640 ألف و165 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,266 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل التي عادت لتتخطي عتبة الـ3 آلاف مسجلة رقماً قياسياً بواقع (3,950 وفاة)، واميركا (1,115 وفاة)، والمكسيك (807 وفيات)، وبولندا (653 وفاة)، وإيطاليا (467 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (89,200 إصابة)، والهند (72,182 إصابة)، وأميركا (68,756 إصابة)، وفرنسا (41,907 إصابات)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (39,302 إصابة).



وما تزال أميركا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (565,256 وفاة)، والبرازيل (321,886 وفاة)، والمكسيك (203,210 وفيات)، والهند (162,960 وفاة)، وبريطانيا (126,713 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,166,344 إصابة)، والبرازيل (12,753,258 إصابة)، والهند (12,221,665 إصابة)، وفرنسا (4,644,423 إصابة)، وروسيا (4,545,095 إصابة).



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 829 ألف وفاة.