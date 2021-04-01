شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقالات في الخليل وطوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقالات في الخليل وطوباس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددا من المناطق في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومدينة طوباس شمالا، واعتقلت مواطنين وداهمت منزل أسير محرر وأصيب شاب آخر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقل الشاب يوسف العلامي، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر في صفقة "وفاء الأحرار" نايف الشوامرة في دورا جنوب الخليل وعاثت فيه فسادا.

وأفادت عائلة الشوامرة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وخرّبت في محتوياته، وصادرت أموالا للعائلة، بالإضافة إلى تخريب محتويات المنزل.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وفي السياق ذاته، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا، واعتقلت آخر في مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت النار باتجاه المواطن محمد العايدي، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في الصدر، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب كمال جمال أحمد دراغمة، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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