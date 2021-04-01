قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأنها أجرت 3758 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



ورصدت "الصحة" في موجز تقريرها اليومي، تعافي 265 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل سبع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 66669 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 8726 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 57325 حالة، وإجمالي الوفيات 618 حالة وفاة.



كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 124 حالة.



وفيما يتعلق بإجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 22941 شخصاً.